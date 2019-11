A Sala Biellese tutto pronto per San Martino 2019

Con l'inaugurazione della mostra per i 150 anni di attività della Croce Rossa, prenderà il via oggi, sabato 9 novembre, alle 17:30, presso il Salone della Pro Loco Sala Biellese e Bornasco, la Festa Patronale di San Martino, organizzata dalle Associazioni di Sala Biellese in collaborazione con il Comune. In serata, alle 21.15, alla Chiesa Parrocchiale di San Martino, "Ricordando Ilva", il concerto del Coro della Genzianella diretto dal Maestro Pietro Canova, seguito da buffet e vin brulè presso la sede degli Alpini.

Domenica 10 novembre inizierà alle 8 con la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale, dove, alle 11, ci sarà la Messa Cantata, e, alle 15, Vespri e Benedizione. Il programma della festa prevede, alle 9:30, l'apertura della 25a Fiera Mercato di prodotti locali, artigianato, hobbisitica, antiquariato, accompagnata dalla musica della Modern Fanfara Street Band e l'animazione del Mago Ale. Alle 12, in Piazza Vittorio Emanuele, presso gli stand Arci Amici di Bornasco, Pro Loco Sala, Tabalores, Asilo Nido di Sala e la casetta Parampampoli, la degustazione di piatti tipici locali come polenta e salsiccetta, lasagne, trippa, parampampoli, vin brulè e cioccolata calda.

Nel pomeriggio, alle 14, musica ed allegria con Modern Fanfara Street Band, Mago Ale e Le Landzette di Bionaz. Durante la giornata si potranno visitare l'antico telaio a mano, e le mostre della Resistenza, della Croce Rossa, e quella dedicata ai 25 anni della festa patronale.

San Martino 2019 si concluderà sabato 16 novembre, alle 20, presso il ristorante Il Barbamatto con la Cena della Bagna Cauda (per prenotazioni: 3384798566; 3383644069). Durante la serata, l'estrazione della 7a Lotteria di San Martino.

Per info: 0152551118; 3332129824; 3391241618; 3336351268; 3395822423; sanmartinosala@libero.it.