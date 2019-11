Storie di migrazioni, "La seconda patria" in proiezione al Cinema Verdi di Candelo

VideoAstolfoSullaLuna in collaborazione con Piazza D'Uomo, ACLI Biellesi, Caritas Biella, Associazione PaceFuturo e Cinema Verdi Candelo presenta "La seconda patria (Another Homeland)" un film di Paolo Quaregna che verrà proiettato il prossimo martedì, 12 novembre, al Cinema Verdi di Candelo. Si tratterà di una proiezione speciale, che prenderà il via alle 21, alla quale sarà presente il regista Paolo Quaregna con la partecipazione di Guido Dotti della Comunità Monastica di Bose.

Il film, vincitore del premio per il miglior documentario al MantovaFilmFest2019, propone alcuni emozionanti ritratti di emigrati italiani in Quebec di prima e di seconda generazione. Campioni di “resilienza”, le cui storie possono dare spunto a utili riflessioni sul tema attuale delle migrazioni nel mondo. Il film è distribuito in Italia da Istituto Luce.