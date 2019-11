I grandi "vuoti" della città immortalati nella mostra fotografica "Signori, si cambia!" FOTO

E' stata inaugurata ieri, venerdì 8 novembre, la mostra "Signori, si cambia!", che fa parte del più ampio progetto "Biella. Ritratto di una città fabbrica" realizzato dal Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella e da CGL Biella con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Operazione culturale partecipata, questa narrazione per immagini è articolata in cinque sedi espositive, in ciascuna delle quali sono proposti argomenti correlati al tema generale.



Le fotografie provengono dagli archivi di prestigiose istituzioni culturali biellesi: Biblioteca civica, Santuario di Oropa, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Commerciale E. Bona, Centro di Documentazione della Camera del Lavoro, Fondazione Sella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dei collezionisti Ermanno Bonicatti, Don Simone Rocco e Sergio Viana. L'evento, seconda edizione dell'operazione culturale "Qui c'entro", si svolge nell'ambito del progetto Tessuto storico biellese, guidato dalla Provincia di Biella e sostenuto dalla Regione Piemonte.