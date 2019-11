Dal Nord Ovest - Tremendo scontro a San Nazzaro Sesia. Auto in bilico sul torrente FOTO

Venerdì 8 novembre intorno alle 19,50 una squadra della sede centrale di Novara è intervenuta sulla strada provinciale 15, nelle vicinanze del comune di San Nazzaro Sesia, per un incidente stradale tra due autovetture. Una è sbalzata fuori dalla sede stradale rimanendo in bilico su un corso d'acqua. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e collaborare con i sanitari del 118 provvedendo all'estricazione delle persone coinvolte. Le stesse sono state trasportate successivamente all ospedale maggiore di Novara. La polizia stradale si è occupata dei rilievi.