Dal Nord Ovest - Auto finisce fuori strada e rimane in bilico su un corso d'acqua

Intorno alle 19,50 di ieri, 8 novembre, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Novara è intervenuta sulla SP15 nelle vicinanze del comune di San Nazzaro Sesia, per un incidente stradale tra due auto, di cui una sbalzata fuori dalla sede stradale in bilico su un corso d'acqua. Sul posto i Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e collaborare con il personale sanitario 118 presente con il quale ha provveduto all'estricazione delle persone coinvolte. Le stesse sono state trasportate successivamente all'ospedale maggiore di Novara. Presente anche la Polizia stradale.