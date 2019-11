Masserano, camper si incastra in un balcone di una casa danneggiandolo

Carabinieri e vigili del fuoco delle squadre di Biella e del distaccamento di Cossato sono intervenuti ieri alle 23 in frazione Cacciano di Masserano per un camper tipo Ford Transit con a bordo tre giovani che durante il transito ha danneggiato il balcone di un edificio disabitato.

Gli stessi ragazzi, rimasti illesi, hanno telefonato al 112 per avvisare del danno. Le squadre hanno messo in sicurezza la zona. Da verificare e quantificare sia i danni al camper che quelli alla casa. I carabinieri della locale stazione di Masserano stanno rintracciando i proprietari dell'immobile, residenti in un altro comune.