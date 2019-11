Biella: danneggia un balcone e non si ferma ma il proprietario scatta la foto al furgone

Intorno alle 12 del 5 novembre scorso, un furgone, intento a fare manovra in via San Giovanni a Biella, ha danneggiato un balcone di un residente. Il proprietario stesso, con prontezza di riflessi, con il cellulare riesce a scattare una foto del mezzo mentre si allontana. Una volta denunciato il fatto alla polizia locale, gli stessi agenti, grazie alle immagini fornite, riescono a identificare l'autista, un uomo residente a Milano.

Convocato al comando di palazzo Pella in via Tripoli, il milanese viene sanzionato per non essersi fermato, non aver fornito i dati dell'assicurazione e per non essere stato in grado di effettuare manovre senza arrecare danni ad altri.