Iris e Fondazione CRB insieme per la comunità. La lettera del presidente Gallana a conclusione del mandato

Paolo Gallana

Gent.mo Paolo

nell'apprendere che il tuo incarico come Presidente del Consorzio IRIS è volto al termine ti ringrazio per le parole di apprezzamento che hai voluto rivolgere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Anche per noi la collaborazione con IRIS è stata ricca di contenuti e di spunti per buone prassi e ci ha permesso di raggiungere insieme un importante obiettivo come la creazione della "Casa della comunità" in cui sono stati ottimizzati importanti servizi sociali per il territorio.