Dall’11 al 17 novembre a Gli Orsi arriva E-Sports Week

Il Parco Commerciale Gli Orsi, dal 11 al 17 novembre, ospiterà E-Sports Week, un circuito di tornei FIFA20 e PES2020 in collaborazione con Live League, il riferimento più importante per tutti gli appassionati del mondo dei videogames.

Live League è da tempo in grado di portare il divertimento videoludico in tutta Italia con tornei ufficiali, permettendo a migliaia di giocatori di divertirsi ed emozionarsi, in un clima di amicizia e passione condivisa.

I partecipanti potranno sfidarsi e provare le ultime edizioni dei videogiochi più famosi al mondo come Fifa20, Efootball Pes2020, Mario Kart Deluxe e Pokemon Scudo recandosi alle postazioni che saranno allestite nel Centro Commerciale.

Il weekend del 16 e 17 novembre sarà dedicato al torneo finale di FIFA20, i più abili e tenaci visitatori che vinceranno la sfida decisiva potranno aggiudicarsi considerevoli premi hi tech:

- Il 1° classificato si riceverà uno smartphone di ultima generazione

- Il 2° classificato una playstation 4 + trofeo personalizzato

- Il 3° classificato avrà in regalo una Nintendo Switch Lite + trofeo personalizzato

Ma non è finita qui! Domenica 17, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, il Centro Commerciale Gli Orsi ospiterà il testimonial d’eccezione DR. Whi7es alias Marco Bianchi, uno dei volti più noti del panorama Fifa.

La partecipazione all’evento è libera durante la settimana mentre, per poter accedere al torneo finale, è necessario registrarsi in loco attraverso le hostess preposte oppure attraverso il sito di Live League dove è inoltre possibile reperire il regolamento completo: www.liveleague.it.

Il Parco Commerciale “Gli Orsi” incrementa e favorisce sempre più iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza.