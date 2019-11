Alla scuola primaria di Pavignano la castagnata unisce le generazioni

Lo scorso 31 ottobre, alla scuola primaria e dell'infanzia "M. Sella"di Pavignano, si è svolta una castagnata che ha unito generazioni diverse, con genitori, nonni e volontari ad aiutare i bambini a cuocere le caldarroste.

"Nelle scorse settimane - dicono le maestre - i bambini si sono recati in passeggiata nei boschi circostanti per osservare l'autunno, il bosco, l'ambiente, e hanno scoperto la gioiosità e la convivialità di un gesto tanto semplice e quasi dimenticato dell'andar per castagne! Vedere la soddisfazione sui volti dei bambini ci ha fatto pensare ad una castagnata, ma una domanda ci è sorta spontanea: chi fa “Ballare le castagne?".

La risposta è arrivata da alcuni nonni, papà e volontari che hanno messo a disposizione focolari, legna, padelle e manodopera. "Così giovedì 31 ottobre, - continuano le maestre - in una giornata dal caratteristico sapore autunnale, nel cortile della scuola primaria i bambini hanno preparato bicchieri e cartocci, e poi tutti davanti al fuoco scoppiettante, con l'aria riempita di fragrante profumo di caldarroste e dellefestanti voci di grandi e piccini".

Il risultato è stata una bellissima giornata con una merenda sana. "Un grande, grandissimo grazie di cuore all'operosità di coloro che ci hanno aiutato e supportato, - concludono le maestre - Come sempre quando la nostra scuola chiede aiuto è soddisfatta nelle proprie aspettative! Vogliamo sperare che questa cooperazione continui, che la comunità di Pavignano possa condividere con noi piccoli spaccati di vita scolastica, vedere realizzati i nostri piccoli, ma grandi, progetti!".