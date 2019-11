"Nutrire la Salute", l'alimentazione al centro della serata a Palazzo Gromo Losa

Mercoledì 13 novembre alle 21 nell’auditorium di Palazzo Gromo Losa di Biella si terrà una serata dal tema “Nutrire la Salute”. Interverranno gli osteopati Alessandra Conci, Pierpaolo Ferrari e il nutrizionista Giovanni Sozzi. La serata avrà il fine di promuovere il cambiamento nello stile di vita e fare conoscere nuove metodologie per la salute.

Pierpaolo Ferrari e Alessandra Conci osteopati e master in gah (ginnastica addominale hipopresiva), Rsf (reprocessing soft fitness), mostreranno il concetto terapeutico di Marcel Coufriez, creatore della ginnastica addominale ipopressiva e come la pratica di questa ginnastica sia utile per la fascia addomino-pelvica e per la postura e ne mostreranno i fondamenti di tale pratica.

Il biologo nutrizionista dott. Sozzi illustrerà come negli ultimi cinquant’anni sia cambiato “l’alimento” e il modo di alimentarsi, esporrà il suo obiettivo che è quello di trasmettere una sana filosofia di vita, incentrata sul miglioramento dello stato di salute fisica, mentale ed estetica. Come affermava il prof. Umberto Veronesi, “Amare se stessi, dovrebbe prevedere una cultura alimentare rigorosa, nella quale applicare ciò che si è scoperto grazie ai risultati della scienza. Circa il 50% delle malattie più gravi e invalidanti è riconducibile allo stile di vita, e stile di vita significa anche alimentazione. Ecco perché scegliere di alimentarsi correttamente rappresenti una specie di assicurazione per la vita”. Il ricavato della serata sarà destinato ai progetti di Ail Biella Fondazione Clelio Angelino Onlus.