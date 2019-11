Stop agli sprechi alimentari. Caucino: "La giunta delibera a favore dei beni invenduti"

“Fare del sociale significa tirare fuori la massima utilità da ogni singola azione - commenta con soddisfazione l'assessore alle politiche sociali Chiara Caucino - Ieri la Giunta delibera in favore del recupero agro-alimentare dei beni invenduti, e con 270mila euro finanzia progetti volti a ritirare dai circuiti commerciali i prodotti vicini alla scadenza, per far sì che tutto possa andare a beneficio dei più socialmente deboli”.

Con l'attuazione della legge regionale 12/2015 verranno promossi eventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti. Per le annualità 2019/2020, a fronte di una congiuntura economica piemontese sfavorevole, e considerate le esigenze della popolazione più esposta al rischio d’impoverimento, l’assessore Caucino commenta: “Ogni euro speso nel Welfare, come in questo caso, è 1 pasto in più per una persona che ha bisogno”.