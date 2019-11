Discarica di Brianco, Salussola Ambiente è Futuro contro il riavvio del procedimento

A tre anni dal giorno in cui a Salussola si è iniziato a mormorare di un progetto misterioso previsto per la Frazione Brianco, la questione discarica di amianto si è riaperta con la pubblicazione da parte della Provincia di Biella della revisione del progetto di Acqua e Sole s.r.l. Il proponente non si arrende alla determinata contrarietà della popolazione all’insediamento della sua mega discarica in un territorio che non ha le caratteristiche di idoneità per ospitarla, pertanto il procedimento si riavvia per la terza volta, impegnando nuovamente gli enti preposti e tutte le associazioni interessate nell’analisi di un progetto che da una prima visione manifesta ancora criticità da ogni parte lo si guardi.

Il Comitato Salussola Ambiente è Futuro si dedicherà nelle prossime settimane all’esame accurato di tutta la documentazione depositata, ricorrendo anche a consulenze specialistiche come ha fatto negli ultimi tre anni, tuttavia un particolare è apparso evidente: tutti i frontespizi degli elaborati esibiscono lo stemma comunale di Salussola.

Lo stemma Comunale è il segno rappresentativo dell’identità del comune, e per Statuto può essere utilizzato dai privati solo su concessione dell’Ente, perchè manifesta il patrocinio concesso alle iniziative che se ne fregiano. Vederlo sugli elaborati del proponente è un affronto a tutta la cittadinanza che con ogni mezzo ha già manifestato la propria contrarietà al progetto.

Questo atteggiamento benevolente dell’Amministrazione di Salussola nei confronti della società Acqua e Sole duole ancor di più se si paragona all’atteggiamento ostile manifestato nei confronti di chi sta cercando di fermare il progetto: non abbiamo nemmeno ricevuto un riscontro alla lettera aperta con cui sollecitiamo si proceda al più presto all’adeguamento del Piano regolatore al Piano Paesaggistico, e dove offriamo sostegno economico perché il Comune possa partecipare al ricorso al Consiglio di Stato a fianco dei comuni circostanti, i quali paradossalmente stanno combattendo con maggiore vigore di Salussola.

I cittadini sono indignati, e, proprio per accogliere le loro richieste, il Comitato Salussola Ambiente è Futuro ha deciso di riaprire la Petizione che aveva raccolto 5000 firme del 2017: molte persone che all’epoca non avevamo raggiunto ci hanno chiesto di poterla sottoscrivere.

L’attività di raccolta firme sarà organizzata in modo capillare nei prossimi giorni, e inizierà in occasione di altri due punti informativi che si terranno domenica 10 dalle 10,00 alle 17,00 presso la Festa d’Autunno, nella zona commerciale di Dorzano, e presso la Festa di San Martino a Camburzano.

In queste sedi i nostri volontari illustreranno le maggiori criticità del progetto e offriranno la possibilità di firmare la petizione che non si limita a un facile “no” alla discarica, bensì afferma che “La ragione per la quale le previsioni devono essere effettuata in sede regionale risiede nell’esigenza di assicurare che la distribuzione degli impianti sul territorio garantisca il rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e di sostenibilità ambientale, oltre all’autosufficienza”, “Occorrono impianti di smaltimento pubblici, in cui sia garantita la partecipazione della popolazione, e che siano in funzione dei piani di bonifica territoriali, per calmierare i costi, recuperare alla legalità gli smaltimenti, e garantire correttezza in ogni fase della vita delle discariche per amianto”.

Ancora una volta, comuni cittadini combattono delle battaglie anche al di sopra delle proprie possibilità senza mai smettere di crederci mentre gli amministratori comunali di Salussola, che lo dovrebbero fare a fronte di un mandato politico, si continuano a dichiarare impotenti e non provano nemmeno a mettere la parola fine a questo progetto scellerato.