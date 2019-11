Muzzano, al via la potatura di ippocastani e tigli in via Rivetti

Nelle giornate del 12, 13 e 14 novembre il Comune di Muzzano ha incaricato la ditta Valcauda Carlo di effettuare le potature degli ippocastani e dei tigli in Via Rivetti, dall'altezza dell'Asilo "Aldisio e Bertola", fino al tratto di strada parallelo alla chiesa parrocchiale. "Alcuni alberi - spiega il sindaco Roberto Favario - erano cresciuti molto di dimensioni, altri presentavano invece segni di ammaloramento. Con uno stanziamento di 3000 euro da parte dell'amministrazione comunale, la ditta potrà procederà con la potatura delle piante in modo da ridurre il pericolo in caso di nevicate o temporali violenti".

Per l'esecuzione del lavori è prevista la chiusura dei tratti di strada interessati: nei giorni 12 e via Rivetti dal bivio di via Franchetti/via Vobbia; il 13 e il 14 via Rivetti dal bivio con la SP 500 alla piazza parrocchiale.