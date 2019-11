Acqua non potabile a Mongrando, revocata l’ordinanza

Aggiornamento delle 13:

In seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Sii spa (Servizio Idrico Integrato), l'ordinanza emessa in mattinata è stata revocata. L’analisi dell’acqua, infatti, ha dato risultati conformi agli standard di qualità. Non è più necessaria, quindi, la bollitura dell'acqua per il consumo a scopo alimentare.

Ore 11:

È stata emessa questa mattina, 8 novembre, l’ordinanza sull’utilizzo dell’acqua in alcune frazioni di Mongrando. Come si legge sul documento firmato dal sindaco Antonio Filoni, l’ordinanza è stata emessa in seguito alla comunicazione dell’Asl di Biella relativa al campione prelevato dalla fontana di piazza Municipio lo scorso 5 novembre. Il primo cittadino ha quindi ordinato ai residenti del centro paese, delle frazioni di Curanuova, Ceresane e zona Maghetto l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari soltanto previa bollitura.