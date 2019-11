Candelo, l'amministrazione incontra i famigliari degli ospiti della Casa di Riposo

Mercoledì 6 novembre incontro in Casa di Riposo di Candelo con i famigliari degli ospiti per la presentazione della Cooperativa Sociale Punto Service. Insieme all'assessore alle Finanze Lorena Valla e all'assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo, il sindaco ha illustrato l'iter che ha portato alla cessione delle quote della società La Baraggia srl, in ottemperanza agli obblighi della legge Madia. La proprietà della struttura (immobile) e degli spazi è e resterà sempre pubblica, con un canone annuo versato al Comune.

La struttura sarà anche ampliata con nuove camere e, quando l'ampliamento sarà a regime, si avranno nuovi posti di lavoro. "Sono sicuro che la Casa di Riposo di Candelo - dichiara il sindaco Paolo Gelone - sarà sempre di più il fiore all'occhiello del nostro paese e del territorio intero. Continueremo a portare avanti progetti per uno sviluppo sostenibile di tutto il paese".

"La volontà dell'amministrazione - aggiunge l'assessore Minuzzo - è anche di potenziare il fondo sociale per rispondere ai bisogni delle famiglie e persone in difficoltà".