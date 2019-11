Virtus Biella, trasferta molto insidiosa sul parquet dell'Alsenese

Seconda trasferta, dopo la prima giornata nel bergamasco, per la Prochimica Novarese Virtus Biella impegnata nella tana della Pallavolo Alsenese. Le giocatrici di Chiavazza sono alla ricerca della prima vittoria stagionale lontano dal PalaSarselli, ma dovranno fare i conti contro una formazione decisamente vogliosa di incassare i primi punti in questo campionato, iniziato con tre sconfitte rimediate con formazioni decisamente di spessore come Albese, Costa Volpino e Acqui. Umiltà dovrà essere la parola d’ordine di questo viaggio in terra emiliana, nel piacentino.

"Ci attende una trasferta difficile - precisa la centrale Federica Fornara -, sarebbe un problema abbassare la guardia. Alsenese cercherà di muovere la classifica. Noi attraversiamo un periodo positivo confermato dalla vittoria contro Cremona. Dobbiamo ancora lavorare tanto, alzare ritmo e intensità, ma siamo desiderose di vincere la nostra prima gara in trasferta".

Una buona notizia per i tifosi nerofucsia: la partita Conad Alsenese-Prochimica Novarese Virtus Biella verrà trasmessa in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube di Sport Piacenza (www.sportpiacenza.it). Inizio gara alle ore 21.