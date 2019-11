Valdilana, motori: Nel weekend triplo appuntamento per la scuderia Rally&co

Weekend impegnativo quello del 9 e 10 novembre per la scuderia di Valdilana Rally & co. Saranno tre gli appuntamenti a cui parteciperanno i suoi portacolori: nei rally storici alla grande corsa di Chieri saranno presenti Rimoldi/Casagrande, su Porsche 911 Lanfranchini/Galli su Porsche 924, Porta/Gentile su Ford Escort Zerbetto/Costenaro su Peugeot 205 e Ferrero/Cappio su Ford sierra. Nel rally di casa, la Ronde Gomitolo di Lana, ai nastri di partenza con velleità di podio Chentre/Canepa su di una vettura R5 ancora da definire; Boetto/Mantovani Peugeot 207 S2000; Zaninetti/Borini Fiat 600; Bertolino/Pischedda su Opel Corsa; Bertocco/Bertocco su Peugeot 106. Infine in quel di Parma, alla Ronde di Monte Caio, i protagonisti lanieri saranno Matteo Viola con Di Novi alle note, mentre Paolo Viola sarà coadiuvato da Spagnoli, entrambi partecipanti al trofeo BMW 318. Durante questa gara, essendo l'ultima in programma, verranno assegnati i premi finali.