Rally: Biella Corse in pista al Ronde Gomitolo di Lana

Doppio appuntamento rallystico per Biella Corse nel prossimo weekend. A Biella si terrà la decima edizione della Ronde del Gomitolo di Lana, dove la Scuderia Biella Corse sarà presente con il numero 5, il valdostano Elwis Chentre su Skoda Fabia R5, che per l'occasione sarà "prestato" ad un’altra scuderia locale, la Valdilana Rally&co. Altra Skoda Fabia R5 per l'equipaggio new entry Gianluca Tavelli e Enrico Gatto (in foto) con il numero 11, seguiti in classe N3 con il numero 44 dalla Renault Clio Williams di Ilvo Rosso, alle note del pilota ossolano Cerutti. Numero 55 per Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba, al via con la consueta Peugeot 306 Racing start, mentre con il numero 72 partiranno Ilario Vidale insieme a Veronica Gaioni su Fiat Panda gr A5.