Ginnastica Artistica: argento regionale per la Pietro Micca in Gold1

Prosegue a pieno ritmo la stagione agonistica della Pietro Micca Ginnastica artistica con le squadre di casa impegnate su più fronti. Domenica 27 ottobre è toccato alle "piccole" scendere in pedana per la seconda gara regionale di squadra Gold 1. Artemisia Iorfino, Alice Cozzula, Vera Rossin, Agnese Vella e Federica Destefanis con tanta determinazione e ottimi punteggi hanno ottenuto un importantissimo argento confermandosi al termine delle due gare previste seconde classificate in regione. Tanti sorrisi e una squadra che cresce.

Il 3 novembre è stato il turno delle ragazze "2006" al debutto quest'anno tra le grandi nel campionato di serie C zona tecnica. Arianna Bottigella, Valentina Carnini, Giorgia Ciarciello e Ludovica Sala al secondo turno sono scese in pedana determinate a dare il meglio di sé. Un avvio di gara di alto livello con ottimi esercizi a volteggio e parallele, poi qualche emozione di troppo e la giovane età al cospetto di squadre con più esperienza hanno determinato qualche caduta di troppo alla trave.

Per chiudere le ragazze hanno eseguito dei precisi esercizi a corpo libero. Uno splendido quarto posto in classifica a soli 0.25 dal podio, con la consapevolezza di poter crescere e fare bene. La soddisfazione in casa Pietro Micca non manca per l'energia, la concentrazione e la determinazione dimostrata da tutte le ginnaste. Ottimismo per il futuro da parte della direttrice tecnica Marica Giovannini e degli allenatori Giulio Antoniotti, Anna Fongaro e Vanessa Maschietto.