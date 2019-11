Basket: Fanton Teens Cossato a caccia del poker

Dopo tre successi consecutivi, il Fanton Teens Cossato torna in campo per consolidare il primato in classifica in serie C Silver, al momento in coabitazione con Arona a quota 10 punti. Domani sera alle 21,15 la palla a due del match contro Rivarolo, partita che si giocherà al pala BonPrix di Biella (ingresso gratuito) e verrà trasmessa in diretta tv su Tele Biella (canale 190) e Rete Biella (canale 91).

“Mi aspetto che d'ora in poi la qualità del nostro gioco migliori di partita in partita” dice coach Gianpiero Bertetti. “Contro Kolbe Torino abbiamo giocato la miglior partita stagionale, passandoci benne la palla e coinvolgendo tutti i giocatori scesi in campo”. L'avversario di turno del Fanton Teens è reduce dal pesante ko interno (61-75) contro Grugliasco e non ha ancora vinto lontano dalle mura amiche, subendo tre ko su tre. Un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire.