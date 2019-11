Aldo Serafia entra in Fratelli d'Italia: "Da Forza Italia nessuno mi chiesto di restare"

Spostamenti anche nel centrodestra, Alfio Serafia abbandona Forza Italia per spostarsi a Fratelli d'Italia. E con un pizzico di motivata delusione. "Lunedì sono stato invitato a Milano dall'on. Daniela Santanchè nei nuovi circoli, una costola di Fratelli d'Italia -racconta-. Ho provato in tutte le maniere possibili a far capire il mio disappunto e la voglia di cambiare aria ma non è servito a nulla, silenzio totale".

Il nuovo circolo dove figurerà iscritto Serafia ha il nome di "Noi - Repubblica Presidenziale", ed è stato approvato dal segretario Giorgia Meloni che da anni si sta battendo per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Capo del Governo con la ricetta 'presidenzialismo e federalismo'. "Il circolo non andrà in contrapposizione a nessuno -precisa il sindaco di Mezzana Mortigliengo- ma serve a tutti coloro che in questo momento si sentono senza una casa precisa. L'altra sera a Milano ho ascoltato con molto piacere Daniela Santanchè, parole le sue, veramente squisite". A questo punto è possibile che in visita al piccolo comune del Biellese possa arrivare proprio il segretario nazionale di Fratelli d'Italia accompagnato dal parlamentare di Biella, Andrea Delmastro.