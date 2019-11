Spb, morale alto per l'ultima vittoria. Barazzotto: "Concentrazione per la trasferta"

“Complimenti ai ragazzi per l'ottima partita contro una squadra non facile – si complimenta dalla Grande Mela il coach Federico Barazzotto - . Dobbiamo rimanere concentrati per sabato. Lo contro sarà con Ceriani Moto in trasferta. Una squadra che ha perso le prime 3 e che si presenterà in campo col coltello tra i denti. Vorrà vincere a tutti i costi”.

Lo scontro è per sabato 9 novembre alle 20,30. Ilario Ormezzano Sai Spb giocherà in trasferta nella palestra S.M. Guido Petter di Invorio contro Ceriani Moto. Il morale è alto ma, come ricorda il coach, “non dobbiamo prenderla sottogamba”.

Il gruppo Spb non è ancora al completo purtroppo, manca Silvestrini. L’auspicio è che rientri entro le prossime 2 settimane. Questa volta coach Barazzotto sarà in campo a supportare e indicare la prima squadra. “Rientro venerdì per allenamento e sabato vado alla partita con i ragazzi”.