Valdilana: la corale Aurora Montis di Pratrivero in trasferta a Santhià

Proseguirà sabato 9 novembre alle 21 al salone parrocchiale di Santhià la rassegna musicale "Novembre In Musica". Ad esibirsi in casa il Coro Melody Rock insieme al Coro Aurora Montis di Pratrivero.

Durante la serata si esibirà il duetto pianoforte clarinetto formato da Gianluigi Colpo (direttore della corale Aurora Montis) ed Elena Dogliani.

Melody Rock

Il Coro Melody Rock di Santhià, diretto da Renata Monteleone, nasce alla fine del 2008 con l’obbiettivo di diffondere la cultura musicale e corale. Il repertorio propone brani di respiro internazionale, tradizionali e non, estrapolati dai generi musicali soul, rock melodico e gospel. La varietà dei brani proposti e dei loro arrangiamenti, molti dei quali ricreati dalla direttrice, sono stati apprezzati soprattutto da un pubblico giovane, consentendo al Melody Rock di esibirsi in situazioni molto diverse tra loro: rassegne corali, manifestazioni natalizie, matrimoni, concerti rock e numerosi eventi canori in tutto il Piemonte. Far riscoprire il canto corale ai giovani è uno degli obiettivi principali del coro fin dalla sua nascita. Nei suoi primi dieci anni di attività il coro, accompagnato da due chitarristi, ha avuto una formazione femminile a tre voci, ma dal 2019 è stata aggiunta una sezione maschile.

Da alcuni mesi è nata una sezione biellese del Melody Rock che presto si unirà alla formazione già conosciuta. Il Melody Rock, sin dalla sua nascita, è iscritto all’Associazione Cori Piemontesi.

Aurora Montis

La corale "Aurora Montis", fondata a Pratrivero nel 1961 dal parroco Don Fernando Marchi, che ne curò la direzione fino al 1979, si ripropone dal 1995, grazie all'iniziativa del maestro professor Gianluigi Colpo e di un gruppo di ex-coristi, in una formazione completamente rinnovata, con l'obiettivo di promuovere la musica corale impegnativa e di tramettere la passione per il canto.

Il repertorio è piuttosto vasto: comprende canti liturgici, composizioni polifoniche sacre e profane dal rinascimento agli autori contemporanei. Non mancano canti della tradizione popolare biellese, regionale e brani di musica moderna.

La Corale si esibisce nella propria parrocchia in occasione delle principali solennità religiose e comunitarie e ha partecipato a numerosi concerti e manifestazioni sul territorio nazionale, nel 2011, per la prima volta, si è esibito all'estero. Nel mese di maggio 2013 il coro ha presentato il primo CD, frutto di una esperienza bella e impegnativa che è stata occasione di crescita e coesione per l'intero gruppo. La corale è iscritta dal 2000 all'Associazione Cori Piemontesi.