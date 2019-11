Caldarroste, torrone sardo e succo di mele. Tutto pronto per la castagnata a La Malpenga

Tutto è pronto per la castagnata che si svolgerà domenica 10 novembre dalle 15 a di Vigliano. L’annunciato pomeriggio di festa si svolgerà lungo il viale di accesso di Villa La Malpenga, disseminato di balle di paglia a fare da sedili. L’evento è organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella, con la straordinaria partecipazione dei centauri biellesi con le loro motociclette customizzate aderenti a “Shot Gun LE MC”.

Al centro di un grande cerchio di paglia, Francesco e suo figlio Sebastian faranno animazione raccontando una storia di cui essenza e finale - ancora da scrivere - saranno affidati alla voce e alla fantasia dei presenti. L’invito, rivolto a scolari e giovani studenti delle scuole di Ronco, Vigliano e Zumaglia, è esteso a grandi e piccini, con al centro bambini per una festa in famiglia con genitori, nonni, zii e amici.

In diretta si potrà assistere, oltre alla più usuale preparazione e cottura di caldarroste, anche all’eccezionale produzione e degustazione di succo di mele appena raccolte nei frutteti di La Malpenga, spremute da apposito torchio. Inoltre, visto il recente successo ottenuto durante la V edizione de “Gli Orti de La Malpenga”, i torronai di Su Nuraghe produrranno e distribuiranno in diretta il dolce ancora caldo, fatto con miele sardo, nocciole Piemonte e uova di galline allevate alla Malpenga: ingredienti sardi e biellesi in mirabile sposalizio di sapori. Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo la festa sarà annullata.

Info e contatti: 3495623795 - Circolo, 01534638.