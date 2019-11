Dal nord ovest: incidente verso Trino, 2 coniugi estratti dalle lamiere ora in ospedale

Incidente questa mattina, venerdì 8 novembre, tra due auto sulla SP 455 in direzione Trino. I Vigili del Fuoco della squadra della centrale di Vercelli sono intervenuti per mettere in sicurezza i due veicoli, uno dei quali alimentato a gpl, e per le operazioni sanitarie e di estrazione dei 2 occupanti, marito e moglie, di uno dei veicoli che sono stati affidati alle cure del 118. Sul posto anche croce rossa, carabinieri e polizia