Violenze e botte su due mamme: nel Biellese due casi in pochi giorni

Si alza l'attenzione nel Biellese Orientale per due violenze domestiche avvenute in pochi giorni. In entrambi i casi sarebbero stati denunciati per maltrattamenti i due compagni di vita. Le violenze si sono perpetrate dentro le mura domestiche e in entrambi i nuclei famigliari ci sarebbero anche dei figli. Le due donne di circa 35 e 40 anni hanno subito violenza dal compagno di vita, in un caso addirittura, oltre ad essere intervenuti i carabinieri, si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 e il relativo trasporto all'ospedale della vittima.

Una delle due famiglie sarebbe anche già monitorata dai servizi sociali. Molti i lati oscuri in entrambe le circostanze: cosa sia effettivamente avvenuto dentro le quattro mura, eventuali altri provvedimenti emessi dalla procura e se le due mamme con i relativi figli siano state affidate a case protette. Di certo è, purtroppo, che due donne sono ancora state sottoposte a violenza e a maltrattamenti di uomini. Se possiamo definirli tali.