Padre e figlio, di nazionalità romena e con precedenti, allontanati dalla polizia

Ieri pomeriggio alle 15 durante un controllo sulla strada provinciale 400 a Ponderano, una pattuglia della volante della polizia ha fermato un'auto con targa polacca con a bordo padre e figlio, di nazionalità romena, senza fissa dimora, rispettivamente di 46 e 28 anni.

Dai controlli eseguiti, entrambi risultano avere precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi atte ad offendere, vendita illegale di coltelli oltre a un foglio di via in atto emesso dalla questura di Sondrio. Sul loro perchè a Biella non hanno saputo dare giustificazioni attendibili. I due hanno dichiarato di essere in Italia dal 22 ottobre ma la realtà parla diversamente e riporta da gennaio scorso. Dall’ufficio immigrazione è stato quindi emesso un foglio di allontanamento dall'Italia entro 30 giorni.