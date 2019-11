Cossato, scontro in via Martiri, una donna finisce al pronto soccorso

Nella serata di ieri, un incidente stradale in via Martiri della Libertà a Cossato tra una Fiat Punto condotta da un 37enne ed un'Audi Q7 con al volante un uomo di 40 anni, entrambi cossatesi. La passeggera della Punto è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per accertamenti. Entrambi i veicoli non marcianti sono stati fatti recuperare a cura dei rispettivi proprietari. I carabinieri della stazione di Cossato hanno provveduto al rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica.