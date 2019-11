Biella si è svegliata triste per la scomparsa a 58 anni di Elena Gamba

In pochi mesi il destino si è portato via Elena Gamba 58 anni commerciante a Biella con un passato di atleta di livello sulle piste di sci. Elena era molto conosciuta in città, in molti la ricordano frequentare il Bar Magnino in via Italia e il Garden ai giardini Zumaglini. Erano gli anni '80. Ieri Biella si è svegliata molto triste, insieme a Luca e ai figli Alice e Giacomo Volpe. "Per sempre sarai, la mia stella più bella. Ci vediamo nei sogni mamma, fai buon viaggio" il post sui social di Alice. Poche parole, tanta tristezza, immenso amore.

Per volere della famiglia il funerale avverrà in forma strettamente privata. Oggi, venerdì 8 novembre dalle 15 alle 18, si potrà salutare Elena recandosi alla casa funeraria Destefanis di Corso San Maurizio, 9 a Biella. Chi lo desidera potrà anche partecipare alla benedizione, sabato intorno allele 11,30-11,45 al cimitero di Vaglio.