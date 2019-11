Automobilista danneggia una conduttura del metano e scappa. Attimi di paura per i cittadini

Paura per i residenti, alle 21 di ieri sera, in via Martiri a Mottalciata quando un'automobilista ha perso il controllo della propria vettura ed è andato a sbattere contro una conduttura del metano, causando la fuoriuscita del gas. L'uomo si è subito allontanato dal posto senza fermarsi a verificare i danni.

Sono dovuti intervenire i carabinieri di Cossato ed i vigili del fuoco che hanno posto in sicurezza l'area. I tecnici della 21 Retegas hanno chiuso momentaneamente l'erogazione del gas e ripristinato la conduttura danneggiata. I carabinieri stanno verificando le immagini delle telecamere della zona per individuare l'autore del fatto.