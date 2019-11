Candelo celebra il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, la fine di un simbolo delle divisioni e delle barriere fisiche e mentali, un momento fondamentale per l'Europa intera. Sabato 9 novembre alle 16.30, nella nuova "agorà" pedonale in Piazza Castello, si terrà un "flash mob" organizzato dall'amministrazione comunale con la partecipazione della Banda San Giacomo. Sarà un momento di condivisione in nome della libertà e dell'armonia tra i popoli, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.