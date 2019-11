Biella, cantieri in corso dal Centro a Chiavazza. Ecco le zone coinvolte

Quella alle porte sarà una settimana di lavori lungo alcune strade cittadine. Dal Centro a Chiavazza sono diversi i cantieri pronti ad aprire, perciò si chiede prudenza agli automobilisti.

Proseguono in varie zone della città i lavori da parte di Engie per l’estensione della rete del teleriscaldamento. In particolare a partire dalla prossima settimana sarà interessata via Trieste. Da mercoledì 13 al 29 novembre sarà sospesa la circolazione in via Trieste nel tratto tra via Piave e via Asmara. La stessa via sarà chiusa nel tratto tra via Asmara e viale Roma dalle 8,30 del 18 novembre alle 18 del 20 novembre. Proseguono dei cantieri anche su via Trento, dall’intersezione con via Asmara e l’intersezione con via Piave, ma nonostante la presenza degli operai la strada resterà aperta con un restringimento. Sempre per lavori relativi al teleriscaldamento da questo sabato (9 novembre) al 22 novembre sarà sospesa la circolazione dei veicoli nella corsia est di via Liguria, tratto compreso tra viale Macallè e via Emilia.

Lunedì e martedì possibili disagi anche lungo la via Pietro Micca dove si procederà a senso unico alternato regolato da movieri dalle 8,30 alle 17, per via di uno scavo di sondaggio dell’Enel. I lavori interesseranno anche una parte di via Arnulfo.

Sempre lunedì 11 novembre sospensione della circolazione e divieti di sosta nella zona nord di piazza Vittorio Veneto, nel tratto tra via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto Est dalle 8,30 alle 17 per consentire l’intervento su una pinta pericolante.

Nuovi marciapiedi in arrivo a Chiavazza e operai in strada per la realizzazione. Da lunedì 11 al 22 novembre è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale per chi percorre la via Gamba, dal civico 3 a via Milano, con direzione da piazza XXV Aprile a via Milano. Sempre dall’11 al 22 novembre è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale in via Firenze nel tratto compreso tra via Dero e piazza XXV Aprile per chi percorre la via Firenze con direzione da via Dero a piazza XXV Aprile.

Sempre a Chiavazza è prevista la chiusura di via Carta (nel tratto tra via Rosazza e via Egeo) da martedì 12 al 20 novembre per consentire il montaggio di un ponteggio per la manutenzione esterna di uno stabile privato. La ditta a cui sono affidati i lavori dovrà indicare adeguate deviazioni e percorsi alternativi utilizzando il vialetto interno dell’area verde posta tra via Egeo e piazza XXV Aprile.