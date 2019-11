Vigliano: Da Fisiokinetik un seminario gratuito sul pavimento pelvico

Perfetto sconosciuto, tabù, parte del corpo che riveste importanza soltanto per la donna e soltanto nel periodo della gravidanza o le cui problematiche vengono ancora, troppo spesso, taciute.

Sul pavimento pelvico, su quelle che sono le sue funzioni e sulla sua importanza per il nostro benessere c’è ancora molta confusione ed inconsapevolezza, sebbene questa regione corporea ricopra un ruolo fondamentale per la nostra qualità di vita sociale, psicologica e sessuale.

Troppo spesso sottovalutato o addirittura dimenticato, soprattutto in passato, il pavimento pelvico, come ogni altra regione del nostro corpo, merita attenzione e tutela, in quanto la sua salvaguardia e la possibilità di parlare apertamente delle problematiche che lo riguardano ha un’incidenza notevole sul nostro benessere.

Per conoscerlo, capire come prendersene cura nelle diverse fasi della vita e riconoscere quali sono i sintomi che, tanto nell’uomo quanto nella donna, possono derivare da una sua disfunzione, mercoledì 13 novembre, su prenotazione, il centro fisioterapico Fisiokinetik di Vigliano Biellese organizza un seminario gratuito "Il Pavimento Pelvico: conoscerlo e prendercene cura per vivere meglio".

Durante la serata, che inizierà alle 18,30 e vedrà l’intervento della Dott.ssa Martina Sidari (fisioterapista), verranno trattati i seguenti argomenti:

1. Che cos’è il pavimento pelvico? Quali sono le sue funzioni e come mai il suo corretto funzionamento è così importante per il nostro benessere fisico e psicologico?

2. Come possiamo prendercene cura e quali sono i controlli a cui è importante sottoporci, soprattutto nei periodi più a rischio, per prevenire ed individuare precocemente sue eventuali disfunzioni?

3. Quali sono, nell’uomo e nella donna, i possibili sintomi di una sua disfunzione?

4. A chi si rivolge e come avviene la riabilitazione?

La serata è gratuita ed aperta a tutti ma, poiché i posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Per prenotare il proprio posto o avere maggiori informazioni, è possibile contattare il centro fisioterapico ai recapiti: 015 8122032 – info@fisiokinetiksport.it

Sito web: www.fisiokinetiksport.it