“Storie di alternanza”, la Camera di Commercio di Biella premia due scuole vercellesi

Il salone dell'orientamento e della formazione Wooooow di Novara ha ospitato oggi, nel programma di eventi, anche la premiazione delle scuole vercellesi che hanno vinto l'edizione locale 2018 del concorso “Storie di alternanza”, promosso da Unioncamere e dalla CCIAA di Biella e Vercelli per stimolare il racconto delle esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso video racconti.

Si tratta dell'istituto professionale “Bernardino Lanino” che ha partecipato con il video intitolato “Simulimpresa creazione di eventi - sfilata di moda” e dell'istituto tecnico “Camillo Cavour” con il video “Se diamo una mano i progetti si faranno”. I filmati sono visibili rispettivamente a questi link: https://www.youtube.com/watch?v=W8jYvxL_NyQ e https://www.youtube.com/watch?v=CwaM17T8UdY.

A consegnare i premi, consistenti in attrezzature informatiche del valore di 750 euro per ogni scuola, è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Gianpiero Masera che si è complimentato coi partecipanti per il loro impegno nel periodo di stage e per la realizzazione dei video.

Il Premio Storie di Alternanza è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

La seconda sessione della terza edizione del Premio Storie di Alternanza riaprirà il 3 febbraio e sarà attiva fino al 20 aprile 2020, sempre con due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di Biella e Vercelli, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si accede solo se si supera la selezione locale.

Sono previsti premi complessivi di 10mila per il livello nazionale, mentre a livello locale vengono stilate graduatorie distinte per le scuole della provincia di Biella (licei e istituti tecnici e professionali) e per le scuole della provincia di Vercelli (con la stessa distinzione), in questo caso l’ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari a 1.500 euro per ciascuna provincia.

Il testo integrale del nuovo bando si trova sul sito www.bv.camcom.gov.it nella sezione “Giovani e lavoro - Alternanza Scuola Lavoro” oppure può essere richiesto ai numeri 015.3599371-354 e 0161.598242-303.