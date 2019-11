Proroga del bando Ato nei comuni di Cissabo

Il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale (CISSABO) ha prorogato fino al 12 dicembre 2019 la possibilità per i cittadini residenti nel territorio del Consorzio di partecipare al bando ATO, al fine di ottenere un contributo economico fino a 100 euro, per il pagamento delle bollette dell’acqua per l’anno 2019. Ricordiamo che ciò è possibile grazie a un contributo erogato dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, ente sovracomunale che gestisce il servizio idrico integrato. Copia del Bando e della Domanda potranno essere ritirati nel proprio Comune di residenza oppure all’ufficio Segreteria del CISSABO a Cossato oppure scaricate dal sito www.cissabo.org o sulla pagina facebook dello Sportello Unico Socio Sanitario di Cossato. Per avere maggiori informazioni si può telefonare allo Sportello Unico Socio-Sanitario di Cossato: numero verde 800 322 214.

Ricordiamo i criteri per poter accedere al contributo: essere residenti in uno dei seguenti comuni afferenti al CISSABO: Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Cossato, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Strona, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano, Villa del Bosco; avere un indicatore I.S.E.E. 2019 non superiore a euro 12.784,36; le bollette per le quali si chiede il contributo non devono essere già state rimborsate dal CISSABO con contributi economici precedenti; il contributo può essere richiesto sia per il rimborso di bollette già pagate (contributo che verrà riconosciuto al richiedente), sia per il pagamento di bollette ancora da pagare (il contributo verrà erogato direttamente al creditore); per gli inquilini ATC, che non hanno ancora ricevuto le bollette 2019, possono presentare quelle dell’anno precedente, purchè non siano già state rimborsate; in caso di morosità il contributo verrà erogato comunque all’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa.

E' possibile accedere al contributo, se in possesso dei requisiti, anche se si è presentata domanda di BONUS IDRICO Le domande compilate non correttamente o in modo incompleto non verranno considerate. I contributi verranno assegnati fino all’esaurimento dei fondi disponibili, tenendo conto della data di presentazione della domanda completa. Le domande, redatte su apposito modulo, e corredate dalle bollette della fornitura di acqua relative all’anno 2019, per le quali si chiede il rimborso o il pagamento, devono essere presentate fino al 12 dicembre 2019 allo Sportello Unico Socio Sanitario presso l’ ASL BI poliambulatorio in via Maffei 59 – secondo piano - Cossato, nei seguenti giorni ed orari lunedì dalle ore 13.00 alle ore 16.00 mercoledì dalle ore 12 alle ore 15 giovedì dalle 9 alle ore 13