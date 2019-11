Atl Biella Valsesia Vercelli cerca candidati per 2 rappresentanti in consiglio di amministrazione

Riceviamo e pubblichiamo. "Considerato che è in corso un processo di fusione per unione delle società Azienda Turistica Locale del Biellese s.c.a.r.l. e Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese s.c.a.r.l. e che lo statuto della società risultante dalla fusione, regolarmente depositato, unitamente all’intero progetto di fusione, presso il competente registro delle imprese, prevede per i soci appartenenti all’Ambito Territoriale biellese l’individuazione di n. 2 componenti in seno all’Organo di Amministrazione (se di composizione collegiale) di futura nomina. Per individuare i candidati, nel rispetto delle procedure di pubblicità e trasparenza indicate dal Consiglio provinciale e applicabili a tutti i soci pubblici, viene pubblicato il presente avviso, propedeutico all'individuazione dei candidati da proporre quale componenti dell’Organo di amministrazione della società ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l., una volta completata la fusione di cui sopra, onde raccogliere le manifestazioni di interesse. La manifestazione di interesse, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo apposito modello allegato, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella entro e non oltre le 12 del giorno 29 novembre 2019".