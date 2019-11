Stefano Massa protagonista al 70.3 IM di Belek

Stefano Massa, uno dei precursori del Triathlon biellese, è stato protagonista nello scorso fine settimana nella splendida città di Belek sulla costa mediterranea turca, di un affascinante “mezzo Ironman” sulle distanze di 1,9 km di nuoto in acque libere, 90 km di bike e la mezza maratona finale nella città mediterranea. Il risultato è stato ancora una volta di altissimo livello, per lui, a 53 anni compiuti, un tempo da favola sotto le 5 ore: 4 h e 58 minuti, con una frazione di swim in 30’ che lo ha portato a realizzare il 4° tempo di categoria. Anche la bike è stata molto brillante (16° di categoria alla ottima media dei 38 Km/h) mentre la corsa, purtroppo preparata pochissimo per problemi tendinei, ha comunque consentito al decano degli IronMan lanieri di cogliere un prestigioso 22° posto di categoria ed un 383° assoluto (su più di 1.600 atleti provenienti da ogni parte del mondo) in una gara molto partecipata e che ha visto al via atleti di livello eccelso. Per la cronaca, la straordinaria vittoria è andata all’italiano Luca Facchinetti, nella prova maschile. A fine 2020 l’IronMan e coach biellese Stefano Massa disputerà ancora una volta il mondiale IronMan a Kona, il paradiso in terra dei triathleti e luogo dove è nato l’affascinante mondo della triplice.