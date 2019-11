Rally, il fascino unico del Ronde Gomitolo di Lana

Si scaldano i motori per il Rally Ronde Gomitolo di Lana del decennale, in programma sabato 9 e domenica 10 novembre tra Biella e dintorni, con quattro passaggi consecutivi sulla stessa prova speciale cronometrata, la cosiddetta "Curino" capovolta.

In questo decennio, il Ronde Gomitolo di Lana è stata una gara dal fascino unico, con grandi piloti, grandi sfide, ed un palmares stellato. Nella terza edizione (2012) vinse il pilota di F1 polacco Robert Kubica, al suo rientro nelle gare dopo l’incidente, ed ha il suo mattatore nel Biellese Corrado Pinzano che si è imposto nelle ultime tre edizioni (2016, 2017, 2018), con l’altro idolo locale, Omar Bergo, che ha fatto centro due volte (2014 e 2015). Sul gradino più alto del podio sono saliti anche Davide Negri (2010), Massimo Gasparotto (2011) e Marco Colombi (2013). Il navigatore più titolato è Marco Zegna, con tre successi a fianco di Pinzano negli ultimi tre anni. Lo scorso anno Pinzano-Zegna (Škoda Fabia R5), presero il comando sotto la pioggia fin dalla prima prova mantenendolo sino alla pedana di arrivo.

Da questa edizione, organizzatrice della gara è la New Turbomark della famiglia Zagami. "Ronde Gomitolo di Lana è per noi l’evento conclusivo di una stagione sportiva ricca di successi. - dice il presidente Claudio Zagami - Un evento che ci vede impegnati per la prima volta nell’Organizzazione di una Ronde. Un Organizzazione che quando l’odore di benzina delle vetture in gara è ancora nell’aria, pensa già all’edizione successiva, analizzando quello che è successo e pensando sempre a idee nuove, per un lavoro che non ha in pratica mai sosta"

Il Ronde Gomitolo di Lana del decennale si annuncia stellare. Ottanta i piloti uffIcialmente iscritti alla gara, quota che migliora di una dozzina di unità il risultato ottenuto lo scorso anno dalla ronde biellese. Al centro dell'attenzione il pilota locale Corrado Pinzano recordman di vittorie con tre centri e di partecipazioni ,visto che con lo start della gara 2019 raggiungerà quota otto partenze. Pinzano disporrà della Volkswagen Polo R5 con cui ha centrato recentemente due successi a livello nazionale a Como e Verona, ma dovrà vedersela con altre dieci vetture di Classe R5, le top car che punteranno senza mezzi termini al successo assoluto. Fra i nomi trapelati dalle bocche cucite degli organizzatori è certa la presenza di Alessandro Gino, il pilota cuneese al via con una muscolosa Ford Fiesta WRC e vero mattatore delle gare in zona, per la prima volta a Biella. Fra le presenze già confermate quelle di Ilario Bondioni, che qui ottenne un podio tre anni fa, del giovane Mattia Pizio, che ha fatto faville quest'anno con la sua Škoda Fabia R5 e deve riscattare il ritiro del Lana di luglio. Da seguire la gara di Simone Fornara che disporrà della Škoda Fabia, dei due gentlemen driver velocissimi come Graziano Boetto, che al Gomitolo vinse la classe S2000 nella scorsa stagione e Fulvio Calvetti, che ha avuto modo di testare la Škoda Fabia R5 al recente Rally Rubinetto. Anche lui reduce da un ottimo Rubinetto, che ha concluso ottavo assoluto, ci sarà Ivo Frattini, al volante di una Škoda Fabia R5, e l'ex re della terra, Michele Andolina, che si è allenato in vista del Gomitolo al Rubinetto. Fra i certi al via anche Diego Pinzano, padre di Corrado, che è tornato recentemente al volante di una vettura da rally dopo 18 anni di lontananza e Davide Tosini.

Il 10° Rally Ronde Gomitolo di Lana entrerà nel vivo con le operazioni di verifiche sportive, contestuali con la distribuzione dei radar sabato 9 novembre a partire dalle 8 fino alle 12 al Relais Santo Stefano di Sandigliano (BI). La concessionaria Nuova Mombi Car di Biella (Via Maestri del Lavoro 8 – Biella) vedrà dalle 8.30 alle 12.30 le verifiche tecniche. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 i concorrenti potranno visionare il percorso a bordo di vetture stradali. La parte agonistica della gara si aprirà con la presentazione dei concorrenti sabato sera a partire dalle ore 20.01 in Piazza Martiri della Libertà a Biella, dove i concorrenti faranno ritorno domenica sera alle 18.31 per la premiazione dei protagonisti. La gara avrà come terreno di sfida i 9,20 km della prova speciale di Curino, da affrontare quattro volte, percorsa quest'anno in senso contrario, partendo proprio da Curino, in località San Bononio, per cogliere la bandiera a scacchi a Prai. In totale la gara misura 297,05 km di cui 36,80 cronometrati con quattro riordini e parchi assistenza in Piazza Giovanni Falcone a Biella.

La Direzione Gara-Segreteria-Albo Ufficiale-Sala Stampa, da giovedì 7 novembre sino al termine della manifestazione, sarà presso il Relais Santo Stefano, di Via Garibaldi 5 a Sandigliano (BI).