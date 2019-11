Giordano Bortolani premiato come miglior under 21 del mese di ottobre

Giordano Bortolani è il miglior Under 21 del campionato di A2 per il mese di ottobre. La guardia di Pallacanestro Biella vince l'importante riconoscimento della LNP con un mese di ottobre da ricordare. Il riconoscimento è giunto alla terza stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 21, nati nel 1998 e seguenti.

Grande mese di ottobre per Bortolani, guardia classe 2000 di scuola Olimpia Milano, 193 centimetri di altezza. Dopo una positiva stagione di debutto in A2, lo scorso anno a Legnano (9.6 punti in 18.4 minuti), Bortolani ha debuttato nel nuovo campionato con prestazioni di autentico spessore, guidando l’Edilnol a 3 vittorie su 5 gare disputate nel girone Ovest. Per lui 18.2 punti di media in 28.2 minuti, miglior realizzatore dei rossoblù, con il 58% da 2, il 36% da 3 e il 95% ai liberi.

Sempre in doppia cifra, in tre partite ha superato quota 20 punti realizzati.Bortolani sarà premiato da Adidas Italia con un trofeo e un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.