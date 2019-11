Ginnastica: Stage con Caterina Allovio per le RS Girls

Domenica scorsa si è svolto presso il Palasport di Candelo uno stage che ha visto impegnate una quarantina di atlete agoniste e che ha avuto come conduttrice Caterina Allovio. Atleta nazionale che ha appena concluso la sua lunga e ammirata carriera agonistica, ginnasta in forza all’ Armonia d’Abbruzzo, associazione che negli ultimi vent’anni è stata sempre ai vertici nazionali e che ha fornito numerose ginnaste alla squadra nazionale italiana: le farfalle mondiali.

Caterina Allovio, piemontese di Nizza Monferrato, ha mosso i primi passi nella società della sua città per poi passare alla Ginnastica Valentia e poi spiccare il volo, ancora allieva, ed approdare alla società abruzzese di Chieti con cui ha svolto tutta la sua carriera agonistica. Nel suo palmares un terzo posto al Gran Prix internazionale di Pesaro, che la proiettò nell’olimpo mondiale, una sequenza di grandi risultati nazionali ed internazionali, la sua partecipazione nella squadra delle farfalle ed il ritorno nella sua società per conquistare il titolo nazionale di serie A1 e la sua partecipazione, a più riprese, agli allenamenti presso l’ Accademia di Ritmica di Irina Viner a Mosca, dove si è allenata con le più forti ginnaste al mondo, fra cui Dina ed Irina Averina, attuali campionesse del mondo.

Proprio questo suo sapere e la sua esperienza sono state messe a disposizione delle atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno seguito per tutta la giornata con grande attenzione i suoi insegnamenti, accompagnate dalle loro allenatrici: Arianna Prete, Lena Chursina e Martina Impallaria. Hanno partecipato, invitate allo stage, le atlete agoniste delle associazioni Concordia di Chivasso e Zenith di Chieri, anch’esse molto soddisfatte e compiaciute di quanto dimostrato da Caterina Allovio.

Il prossimo appuntamento per le atlete della Rhythmic School sarà a giorni, nel week end, a Castelletto Ticino per la disputa del campionato interregionale Gold allieve; impegnate a difendere i colori societari Ginevra Bravaccino nelle allieve 1 e Giulia Sapino nelle allieve 2, che tenteranno di ottenere il pass per la prova nazionale di fine novembre.