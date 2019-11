Fabrizio Preziosa nuovo direttore tecnico del TeamVolley

Il clima sereno non mancava nemmeno prima, ma la doppietta centrata dalle due squadre del TeamVolley nell’ultimo turno dei campionati regionali ha giovato sotto tutti gli aspetti. In serie C la bonprix riceverà sabato alle 20,30 a Lessona il Ser Santena.

«Questa partita può essere definita come quella dell’ambizione – dice coach Fabrizio Preziosa -. Abbiamo visto sul campo che possiamo giocarcela contro chiunque, ma anche fare brutte prestazioni, come con Cusio. Adesso dobbiamo capire di che pasta siamo fatti e da quale parte della classifica possiamo stare. Affrontiamo una buona squadra, tra le papabili ai play off e dobbiamo avere l’ambizione di giocarcela alla pari anche contro queste squadre. Con Savigliano ci siamo riusciti: ora dovremo provare a giocare come sabato scorso, un po’ sfacciate e puntare al successo. Troveremo una squadra attrezzata, ma a cui possiamo poter tenere testa».

L’allenatore vercellese è diventato il nuovo direttore tecnico del TeamVolley. «Avevo già fatto un lavoro di un certo tipo durante l’estate – conclude Preziosa -. Si voleva legare tutti i reparti, dall’Under 12 alla prima squadra. Alla fine però cambia poco, resta sempre una collaborazione a 360° tra tutto lo staff e soprattutto con Marco Busancano. Noi due lavoriamo in piena sinergia, allenando i vari gruppi molte volte insieme». E proprio il sestetto di Busancano ha raccolto sabato scorso i primi frutti dell’intenso lavoro a cui il giovane gruppo è sottoposto fin da fine agosto. Per integrare una rosa di atlete del 2003-04 (l’unica eccezione è Fantini, del 2002, mentre Gaia Fornasier è addirittura del 2005) la società ha inserito Lisa Silvestrini e Francesca Rastello, i cui impegni universitari non impediscono di continuare ad allenarsi e disputare il campionato di serie D con il Botalla Formaggi. «Il loro impegno è importante soprattutto per dare tranquillità al gruppo – conclude Preziosa -. Hanno portato un po’ di esperienza e di ‘sano’ agonismo che le squadre giovani non sempre hanno».