Calcio Under 20, Italia-Svizzera si giocherà lunedì 18 novembre alle 14

Scatta il conto alla rovescia per l’arrivo a Biella dell’Italia Under 20 di calcio. La Figc ha definito l’orario della partita dell’8 Nazioni contro la Svizzera, in programma lunedì 18 novembre 2019 allo stadio La Marmora-Pozzo: fischio d’inizio alle 14. L’ingresso allo stadio è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Tramite l’assessorato all’Istruzione saranno avviate nei prossimi giorni della campagne informative per coinvolgere numerose scolaresche del territorio. L’Italia Under 20 arriverà a Biella dopo un percorso confortante nelle prime quattro giornate dell’8 Nazioni: tre vittorie con Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo e un pareggio lo scorso 10 ottobre con l’Inghilterra (2-2) al Tardini di Parma.