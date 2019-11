Basket femminile: Partenza difficile per la Bfb U18

Esordio in salita per l'Under 18 del Basket Femminile Biellese. Nella prima giornata di campionato, le ragazze di coach Toso hanno ospitato le fortissime pari età di Venaria. Poteva essere una partita a senso unico per le ospiti, ma Biella ha saputo combattere ad armi pari.

Nonostante la sconfitta di 65 a 66, le laniere escono a testa altissima dal confronto. Pronti, partenza, via e subito un 5 a 0 per Biella. Venaria non ci stava e recuperava dando il via per i primi due quarti ad un match equilibratissimo. A metà gara il punteggio era 32 pari. Al rientro dagli spogliatoi era l'attacco delle torinesi ad essere più efficace. Venaria volava sul +11 e sembrava aver indirizzato il match. Ma una reazione biellese riportava il punteggio in parità. Anche nell'ultima frazione Venaria tentava la fuga.

A due minuti dalla fine era nuovamente sul +10. Ma un nuovo scatto d'orgoglio biellese ricuciva. Purtroppo sul -1 il tempo restavano tre secondi e alla Bfb non riusciva il sorpasso. C'era comunque soddisfazione tra le fila biellesi, sapendo di aver tenuto testa ad una delle squadre più forti del campionato, tra le cui fila c'era anche Irene Seumo, giovane promettente, facente parte anche del roster dell'Iren Fixi Torino, squadra che milita in serie A1. Prossima sfida domenica 10 ad Aosta.

BFB U18 - VENARIA: 65 - 66 (13-12/32-32/42-48).

Bfb: Furno 9, Viola 4, Zanforlini 4, Celleghin 12, Guzzon 6, Gentile, Gracis, Rossi 1, Divana 16, Ricino 13. All. Toso, ass. Cardano