Anche Su Nuraghe Calcio al 2° Memorial Jacopo Giordani di Sandigliano

Sabato 9 novembre, alle 18:30, a Sandigliano appuntamento con il “2° Memorial Jacopo Giordani”, Torneo di calcetto con 16 squadre, svolto sotto le insegne di C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in via Cucco, a Biella, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), in collaborazione con la locale U.S.D., Unione Sportiva Dilettantistica, la Città di Sandigliano e la partecipazione della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sandigliano.

Anche per questa seconda edizione - disputata presso la palestra Comunale di Sandigliano di via Casale, dal 9 al 23 novembre 2019 - scenderà in campo una rosa di giovani atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella”, con le insegne della Sardegna sul cuore, nella formazione di “calcio a 5”, a sfidare le quindici squadre avversarie, le cui fasi finali si svolgeranno sabato 23 novembre, dalle 18:30.

Ancora una volta, l’attività sportiva connessa con il territorio si dimostra essere palestra di vita e di valori, con fili di gioco e fili di memoria che si intrecciano nel tragico ricordo di due anni fa, quando Jacopo ha dato un calcio alla vita, finendo sotto un treno in corsa. Nella fragilità del presente, fondamentale diventa l'allenamento alla vita, rivolgendo lo sguardo verso l'altro sia attraverso attività atletica che piccoli gesti di solidrietà condivisa come le generose somme di partecipazione versate dai giocatori per sostenere le quote di iscrizione, con all’orizzonte la destinazione benefica dell’intero ricavato della manifestazione, interamente devoluto in beneficenza alla “Casa famiglia” e alla “Casa anziani” di Sandigliano.