"L'eleganza vintage", Gypsy Club in concerto per La Casa per l'Autismo di Candelo

Si intitola "L'eleganza vintage, viaggio tra luoghi ed epoche lontane" lo spettacolo benefico che andrà in scena sabato 9 novembre nella sede del Biella Jazz Club di Corso del Piazzo a Biella. Il ricavato della serata, durante la quale si esibiranno i Gypsy Club, verrà devoluto a La Casa per l'Autismo di Candelo. L'appuntamento è fissato per le 21 di sabato 9 novembre. Offerta libera a partire da 10 euro.