Scuola Pallavolo Biellese: l'Under 18 torna vittoriosa da Novara

La Maxemy Snc. Stazioni di Servizio Esso Under 18 torna vittoriosa da Novara venerdì 1 novembre dopo aver ribaltato il risultato della gara di andata. Buona prestazione dei ragazzi che, pur partendo in svantaggio di un set, non si sono demoralizzati e sono riusciti a portarsi a casa il secondo al termine di una frazione tiratissima. Gli avversari accusano il colpo e perdono anche il terzo. Grande battaglia anche nel quarto ma se lo aggiudica Novara ai vantaggi. Nel quinto non c'è storia, siamo noi a chiuderlo e a portarci a casa una vittoria meritata e molto bramata da tutti quanti. La squadra di Spb è partita con Rastello al palleggio, Barausse opposto, Sartore e Marchiodi centrali, Roà e Roncati come bandi, il libero Veronese e a disposizione Bortolan Pomaro BojanicTuli.

Oggi era importante vincere soprattutto per il morale e per cercare di trovare una amalgama di squadra che era un po' venuta meno nelle prime partite. Uscire vittoriosi da Novara contro un avversario di tutto rispetto ci fa ben sperare per il proseguo. Forza ragazzi, continuate cosí.

Usd S. Rocco-Spb 18 ( 2-3 )

Parziali: (25-22) , (25-27) , (18-25) , (26-24) , (9-15)