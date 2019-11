Sordevolo inaugura il Mercatino degli Angeli

Il Mercatino degli Angeli, promosso dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, è uno degli eventi natalizi più attesi e rinomati del Biellese.

Domenica 10 novembre, dalle 10 alle 18, il via alla diciottesima edizione con tante conferme e novità. Saranno presenti circa 100 espositori per ogni giornata di apertura (provenienti dalle provincie di Biella, Vercelli, Novara, Asti, Cuneo, Verbania, Torino, Alessandria, Milano, Como, Varese, Brescia, Monza, Aosta, Genova, Imperia, Messina), con molte “new entry” che, nelle tipiche casette di legno o nelle bancarelle disposte lungo le vie del paese, trasporteranno i visitatori nell'atmosfera natalizia.

Come ogni anno il Mercatino degli Angeli offre anche spazi dedicati all’arte e alla cultura, e punti di ristoro.

Durante tutte le date di apertura saranno visitabili il Museo della Passione all’interno della Chiesa di S. Marta, l’esposizione dell’Archivio Lanifici Vercellone presso il Municipio di Sordevolo, “Emozioni nel legno” (esposizione di sculture di Bruno e Stefania Nicolo) nella corte interna del Municipio, "Sguardi sulla fauna alpina” (mostra fotografica di Roberto Andrighetto) presso la Sala Consigliare del Municipio.

I punti ristoro saranno tre: la “baita dai plinat”, dove si potranno gustare le caldarroste; il Bar degli Angeli, con panini, bevande ed angolo gluten free, dove scaldarsi con un bicchiere di vin brulé o una tazza di cioccolata; il Ristoro degli Angeli, che, all’ora di pranzo, servirà piatti caldi della cucina piemontese presso la sede del Gruppo Alpini.

La grande novità di quest’anno è rappresentata da un’attrazione interattiva ed ecologica. I ludopuzzle, eco giochi in legno di grandi dimensioni, studiati per il divertimento di grandi e piccini, che verranno installati in due piazze (circa una trentina di giochi).

Il primo appuntamento di questa diciottesima edizione sarà allietato da due momenti musicali. L'Istituto comprensivo di Gaglianico, con “Cuori in coro”, si esibirà nell'ambito di Angeli in Coro, la rassegna dedicata alle scuole, mentre il programma di intrattenimento pomeridiano vedrà protagonista Eva Cèra.

Il Mercatino degli Angeli sarà visitabile tutte le domeniche fino al 15 dicembre, dalle 10 alle 18, per un totale di sei date.