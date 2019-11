Nuovo appuntamento al Paco Bau di Pray per gli amici a quattro zampe. Domenica 10 novembre avrà luogo il Dog Mental Play, manifestazione gratuita che vedrà al centro i giochi intelligenti per cani, dalle 10 alle 12. In tale occasione, sarà richiesto il libretto sanitario. Presenti anche gli educatori del centro cinofilo Jollylandia.