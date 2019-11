C'è il lupo in Valsesia e Valsessera: sabato un incontro a Doccio

A fine novembre 2017, durante le attività di monitoraggio avviate con il coordinamento dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, nell'ambito del progetto LIFE WolfAlps, è stata accertato l'insediamento in Valsessera e nell’adiacente territorio Valsesiano di un branco di lupi, il primo nel Piemonte settentrionale dopo più di un secolo dalla sua scomparsa. Da questo branco e da quello presente nel territorio delle Valli del Lys e d’Ayas in Val d’Aosta, per dispersione si diffondono sui territori vicini (e quindi anche in Valsesia) esemplari alla ricerca di aree dove poter costituire nuovi branchi. Tracce e segnali della presenza di esemplari di lupo in dispersione (fatte, predazioni, fotografie, video, ecc.) sono infatti segnalati da alcuni anni in Valsesia.

“Il ritorno del lupo in Valsesia” è il titolo del convegno in programma sabato 9 novembre alle 20.30 al circolo “La Concordia” di Doccio e proposto dall'Ente parco della Valsesia. All’incontro parteciperanno, per l’Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ermanno De Biaggi e Tito Princisvalle rispettivamente presidente e guardiaparco e il fotografo Luigi Manghetti di Doccio che ha immortalato un lupo.